Sözleşmeli personelin doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta ücretli doğum izni verilecek.

Sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki 2 haftaya kadar çalışabilecek.

Bu maddeyi ihdas eden esaslar ile doğum izni süreleri yeniden düzenlenen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilgili mevzuatı gereğince öngörülen doğum izni süresi dolmuş ancak 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan sözleşmeli personele, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde talep etmeleri halinde 8 hafta ilave doğum izni verilecek.

Ayrıca bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan sözleşmeli personele, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"4/B statüsündeki sözleşmeli personelimizin doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkartan karar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıca, geçici madde ile 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan annelerimiz de 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvurmaları halinde bu haktan yararlanabilecek. Aile ve Nüfus On Yılı'nda attığımız güçlü ve kapsayıcı adımlarla, annelerimizin ve kıymetli yavrularının her daim yanındayız. Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun."