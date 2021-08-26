Dolar
8.39
Euro
9.88
Altın
1,791.60
ETH/USDT
3,115.60
BTC/USDT
46,916.00
BIST 100
1,448.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, Galatasaray ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül'de başlıyor

Zehra Aydın Turapoğlu   | 26.08.2021
Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül'de başlıyor

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 3-7 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımızın resmi eğitim kurumlarında her ikisi de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşlerin, aile birlikteliğine bağlı olarak iller arası yer değiştirme işlemleri için 3-7 Eylül 2021'de başvurular alınacak, atamalar 10 Eylül 2021'de sonuçlandırılacaktır." bilgisi verildi.

Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nden (MEBBİS) yapılacağı belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da mobil aşı ekipleri akşamları site site dolaşarak apartman sakinlerini aşılıyor
Rusya'da geliştirilen dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi
Fransa Sağlık Bakanı Veran: Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 19 bin 616 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül'de başlıyor

Sözleşmeli öğretmenlik yapan eşlerin yer değiştirme başvuruları 3 Eylül'de başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Özer, 7 ilin yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi

MEB, rehberlik ve araştırma merkezlerine ilk kez fizyoterapist alacak

Öğretmenlerin yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi programı 31 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak

Öğretmenlerin yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi programı 31 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak
MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı

MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı

MEB okula uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi

MEB okula uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi