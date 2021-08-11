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Soylu'dan Karadeniz'deki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama: Havadan ve karadan tüm tahliye çalışmalarımız devam ediyor

İçişleri Bakanı Soylu, Karadeniz'de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarına ilişkin "Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu. Hem havadan hem de karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Yusuf Şahbaz   | 11.08.2021
Soylu'dan Karadeniz'deki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama: Havadan ve karadan tüm tahliye çalışmalarımız devam ediyor

Muğla

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'de şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili bilgi veren Bakan Soylu, AFAD koordinasyonunda hem müdahalelerin hem tahliyelerin hem de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Gelişmeleri anbeaon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini aktaran Soylu, Erdoğan'ın bakan yardımcıları ve genel müdürleri bölgeye göndermenin yanında bir talimatının daha olduğunu ifade etti.

Kendisinin Kastamnu Azdavay ve Bozkurt'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Bartın'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun ise Sinop'a geçeceği bilgisini veren Soylu, şunları kaydetti:

"Bartın, Sinop, Kastamonu'nun aşırı yağışlar sebebiyle sel afeti meydana geldi. Orada ilgili bakan yardımcılarımızı hem biz İçişleri Bakanlığı olarak hem de diğer tüm bakan arkadaşlarım ilgili kişileri buraya sevk ettiler. Şu anda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştığı ve vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var. Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu. Bu açıdan çevredeki illerden yardımlar ulaştırıldı. Yine Jandarma Genel Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem de karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir kayıp vatandaşımız var. İlk aldığımız, sabah itibariyle Bartın'dan aldığımız bir bilgi çerçevesinde bunu ifade etmek istiyorum. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili de haber alındığı sürece vatandaşımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız."

Bakan Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığının meteorolojiden aldığı bilgiye göre, yağış miktarının 300 kilogramın üzerine geçtiğinin ifade edildiğini bildirdi.

100 kilogramın üstünün afet olarak değerlendirildiğini vurgulayan Soylu, "Sel baskınlarında tüm ekipler seferber edildi. İnşallah kayıp haberi vermeden, vatandaşlarımızın tahliyelerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirerek iyi haberler vermek nasip olur. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Muğla'da kalacaklar." dedi.

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