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Soylu ve Özer, terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, terör örgütü YPG/PKK'nın Karkamış'a gerçekleştirdiği roket-havan saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Eşber Ayaydın, İrfan Aydoğdu   | 21.11.2022
Soylu ve Özer, terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu Fotoğraf: İrfan Aydoğdu - AA

Gaziantep

Soylu ve Özer, Karkamış ilçesindeki temaslarının ardından Nizip ilçesine bağlı Fevkani Mahallesi'ndeki 1 No'lu taziye evine gelerek, terör saldırısında yaşamını yitiren Alkan'ın babası Mustafa Alkan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakanlar Soylu ve Özer'e, Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile diğer ilgililer eşlik etti.

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Soylu ve Özer, terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmenin ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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