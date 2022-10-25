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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 450 milyon lira ek kaynak

Bakan Yanık, yaklaşan kış mevsimi şartları nedeniyle ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımların etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 450 milyon lira ek kaynak aktardıklarını bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 25.10.2022
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 450 milyon lira ek kaynak

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

İlgili vakıflara yönelik ek kaynak aktarımına ilişkin bilgi veren Yanık, "Yaklaşan kış mevsimi şartları nedeniyle ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımların etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 450 milyon lira ek kaynak aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

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