Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tutuklandı
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı.
Ankara
Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınan Erol Uygun, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Burada savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.