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Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tutuklandı

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı.

Tanju Özkaya   | 07.08.2021
Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi tutuklandı

Ankara

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınan Erol Uygun, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan tutuklandı.

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