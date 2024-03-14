Sosyal medyadaki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada 2 kişi ifade vermek üzere adliyeye geldi
CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Poyraz ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in ise yarın ifade vermeye gelmesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya konulması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.