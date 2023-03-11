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Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 179 kişiden 43'ünün tutuklandığı bildirildi.

Utku Şimşek  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı

Ankara

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerIendirilen 1161 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 675 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 179 şahıs gözaltına alınmış, 43'ü tutuklanmıştır."

Açıklamada, ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu tespit edilen ve oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı bildirildi.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı da aktarılan açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulmasının sağlandığı bilgisi verildi.

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