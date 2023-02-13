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Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 475 hesap yöneticisi tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 475 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, gözaltına alınan 14 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Sertaç Bulur   | 13.02.2023
Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 475 hesap yöneticisi tespit edildi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, sanal devriye faaliyetleri kapsamında, depremlerin ardından, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunanların adres ve lokasyon bilgileri tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu belirtildi.

Sosyal medya platformlarında deprem nedeniyle vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 475 hesap yöneticisinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarının ardından gözaltına alınan 56 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı kaydedildi.

41 internet sitesi kapatıldı

Depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 41 internet sitesinin de kapatılmasının sağlandığı ifade edildi.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin de yapıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulmasının sağlandığı bilgisi verildi.

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