Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 43 şüpheli yakalandı

Zeynep Yeşildal
09 Haziran 2026•Güncelleme: 09 Haziran 2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, başta "Telegram" olmak üzere çeşitli sosyal medya platformları üzerinden çevrim içi uyuşturucu madde satanlara yönelik soruşturmada 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul'da 17 ilçe ve Sakarya'da 1 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 26 bin avro, 12 tabanca, 9 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.
Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.