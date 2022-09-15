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Sosyal konut projesi için başvuruların ikinci gününde de yoğunluk sürüyor

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut" Projesi olarak nitelenen proje kapsamında vatandaşlar başvurularını ikinci gününde de sürdürüyor.

Ufuk Ertop, Gökhan Zobar   | 15.09.2022
Sosyal konut projesi için başvuruların ikinci gününde de yoğunluk sürüyor Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Kırklareli

Edirne'de Halkbank'a evraklarıyla gelenler başvurularını tamamlamak için sıraya girdi. Yoğunluk nedeniyle banka önünde zaman zaman sıra oluştu.

Başvuru yapan Hasan Hüseyin Acar, AA muhabirine projenin şartlarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Projeyle ev sahibi olmayı istediğini belirten Acar, "Kampanya çok iyi, vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Ödemeler uygun, kira öder gibi ev sahibi olacağız." dedi.

Alaattin Dosman da piyasa şartlarına göre projedeki ev fiyatlarının normal olduğunu ifade etti.

Bu tarz projelerin ev sahibi olmada kolaylık sağladığını ve devam etmesini istediklerini dile getiren "Allah razı olsun iyi bir fırsat. Bu fırsatı inşallah iyi bir şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.

"İnşallah kurada çıkar ümit ediyoruz"

Kırklareli'nde bankalara evraklarıyla gelen vatandaşlar başvuru yoğunluğu oluşturdu.

Halkbank'a başvuru yapan Ferda Sönmez, projenin herkese hayırlı olmasını diledi.

Normal şartlarda ev almaya imkanı olmayanlar için projenin güzel olduğunu ifade eden Sönmez, başvuruda bulunan herkesin ev sahibi olmasını diledi.

Kendisine de kurada ev çıkmasını temenni ettiğini dile getiren Sönmez, "Kurada bize ev çıkarsa vallahi çok güzel olur, memnun oluruz. Böyle bir imkan tanınmışken evi olmayan herkes için çok güzel olur. İnşallah kurada çıkar ümit ediyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ'da da bankalarda başvurular sürüyor.

Proje kapsamında Edirne'de (Merkez, Enez, İpsala, Keşan, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü) 1350, Kırklareli'nde (Merkez, Pınarhisar, Lüleburgaz, Kofçaz, Demirköy, Babaeski) 1050, Tekirdağ'da (Süleymanpaşa, Çorlu, Muratlı, Hayrabolu, Saray) 3 bin 100 konut yapılacak.

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