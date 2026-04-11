Son yağışlarla suya doyan Efteni Gölü sürdürülebilir su yönetimi projeleriyle koruma altında

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Melen Çayı'nın doğduğu bölge ile Efteni Gölü havzasında, son dönemde etkili olan yağmur ve eriyen karla 714 hektarlık su toplama alanı tam kapasiteye ulaştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bölgede tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla geliştirilen 3 etaplı "Efteni Gölü Islahı" projesinin 2. etabında son aşamaya gelindi.

Havza, ekolojik denge bozulmadan, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla yürütülen çalışmalarla kuraklık ve taşkın tehdidine karşı korunuyor.

Alanda su tutma kapasitesi artırılan, 16 bin metre uzunluğunda taşkın kontrol seddeleri ile regülatörün devreye alındığı çalışmalar tamamlandığında, taşkın anında yaklaşık 55 milyon metreküplük su kontrolü ile gölün çevresinde bulunan 911 hektar tarım arazisi ve yerleşim birimlerinde taşkın kontrol altına alınacak.

"Efteni Gölü önemli bir kaynak"

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, AA muhabirine, gölün koruma altında olan sulak alan olduğunu söyledi.

Efteni Gölü'nün 2018'de Türkiye'nin 46. Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı ilan edildiğini aktaran Şimşek, "Efteni Gölü'müz Düzce'deki bütün su kaynaklarının birleştiği, buradan da Büyük Melen Çayı'na birleşerek bir kısmının Karadeniz'e döküldüğü, bir kısmının ise Akçakoca mevkisinden İstanbul'a içme suyu olarak gittiği önemli bir kaynaktır." dedi.

Şimşek, bölgede geçmiş dönemlerde göl aynası (yüzey alanı) azalması nedeniyle çalışma yapıldığından bahsederek, "DSİ tarafından gölde yapılan çalışmalarla 1. etap su tutmaları başlamış, 2. etapta son aşamaya gelmiştir. Haziranda su tutma başladığında gölün seviyesi şu ankinin yaklaşık 1 metre üzerine çıkacaktır. Buradan çıkan temiz suyumuz, İstanbul'a içme suyu temini sağlamakta, aynı zamanda tarımsal sulama faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Bu manada gölümüzün bu kısmı büyük öneme sahiptir." diye konuştu.

DSİ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların önemine değinen Şimşek, "Mevcut su depolama alanında daha fazla alanda depolama yapılacaktır. Yaklaşık 116,5 metre olan su kotu, 117,5'ye çıkacaktır. Bu da burada daha fazla temiz su alanımız olacak anlamına geliyor. Bu da daha fazla canlının buraya gelmesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.