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Son 8 günde çıkan 174 yangının 160'ı kontrol alındı, 14'ü devam ediyor

Orman Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz'dan bu yana çıkan 174 yangının 160'ının kontrol altına alındığını, 14'ünün devam ettiğini bildirdi.

Mustafa Çalkaya   | 04.08.2021
Son 8 günde çıkan 174 yangının 160'ı kontrol alındı, 14'ü devam ediyor

Ankara

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 28 Temmuz- 4 Ağustos arasında toplam 39 ilde 174 orman yangını meydana geldiği belirtildi.

Söz konusu yangınların 160'ının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, 5 ilde 14 yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ayrıca ekiplerimiz tarafından 98 kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Şu an itibarıyla devam eden yangınlarla mücadelede toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 250 personel görev yapmaktadır."


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