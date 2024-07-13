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Son 5 günde 75 ilde düzenlenen "Mercek-21" operasyonlarında 1564 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde 75 ilde düzenlenen "Mercek-21" operasyonlarında 1564 silah ele geçirildiğini bildirdi.

İsa Toprak  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Son 5 günde 75 ilde düzenlenen "Mercek-21" operasyonlarında 1564 silah ele geçirildi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

13.07.2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde 75 ilde düzenlenen "Mercek-21" operasyonlarında 1564 silah ele geçirildiğini bildirdi.

Son 5 günde 75 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik "Mercek-21" operasyonlarının düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu, 1033 ruhsatsız tabanca, 124 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 92 uzun namlulu tüfek, 315 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 1564 silah ele geçirildi, 1819 şüpheli hakkında işlem yapıldı." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin 5 ilin verilerini de paylaştı.

Buna göre, İstanbul'da 190 tabanca, 11 av tüfeği ele geçirildi, 245 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 73 tabanca, 5 av tüfeği, İzmir'de 63 tabanca, 19 av tüfeği, Mersin'de 44 tabanca, 4 av tüfeği, Gaziantep'te ise 43 tabanca ile 9 av tüfeği ele geçirildi.

İzmir'de 102, Adana'da 91, Mersin'de 69, Gaziantep'te de 49 şüpheli gözaltına alındı.

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