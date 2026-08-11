Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl temmuzda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kapsamına alınan 5 immünoterapi ilacından 1 yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını bildirdi.

Son 1 yılda 40 bin kanser hastası geri ödeme kapsamındaki immünoterapi ilaçlarından faydalandı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl temmuzda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kapsamına alınan 5 immünoterapi ilacından 1 yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını bildirdi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kanserle mücadele eden vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yılın temmuz ayında, 25 farklı kanser türüne karşı kullanılan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödemesi kapsamına almıştık. Bu ilaçlardan son 1 yılda 40 bin kanser hastası vatandaşımız faydalandı. Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmalarını kolaylaştırmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz."