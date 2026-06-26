Somalili hasta, Türk hastanesinde açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 71 yaşındaki hasta için kalp ekibi tarafından yapılan multidisipliner değerlendirme sonrasında en uygun tedavi yönteminin açık kalp ameliyatı olduğuna karar verildi.

13 Haziran 2026'da Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından yapılan ameliyatta, ileri derecede koroner arter hastalığı tanısı alan hastaya Koroner Arter Bypass Greftleme (CABG) uygulandı.

Başarılı geçen operasyonun sonrasında yapılan takip ve kontrollerle genel sağlık durumu iyi olan hasta taburcu edildi.

Somali'nin sağlık altyapısındaki gelişiminin önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11 Mart 2024'te ülkede gerçekleştirilen ilk açık kalp ameliyatına ev sahipliği yapmıştı.

Hastane, bu tarihten sonra kalp ve damar cerrahisi programını geliştirerek ileri düzey kardiyak cerrahi hizmetlerini sürdürdü.

"Somali'nin sağlık sistemindeki dönüşümün sembollerinden biri"

Somali Mogadişu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yusuf Çokay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te hizmete açılan hastanenin yalnızca bir sağlık kurumu değil, Somali'nin sağlık sistemindeki dönüşümün de sembollerinden biri olduğunu belirtti.

Hastanenin bugün modern ve kaliteli sağlık hizmetlerinin yanı sıra eğitim, bilimsel gelişim ve kültürel iş birliği alanlarında da öncü rol üstlendiğini ifade eden Çokay, "Özellikle Doğu Afrika bölgesinde uzman hekim yetiştiren tek hastane olması, kurumumuzun sağlık sistemimize yaptığı katkının en önemli göstergelerinden biridir." dedi.

Çokay, 288 yatak ve 54 yoğun bakım yatağı kapasitesiyle hastanenin Somali'nin en büyük ve en kapsamlı sağlık kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayarak her yıl binlerce hastaya hizmet verdiklerini bildirdi.

Tedavi hizmetlerinin yanı sıra Somali'nin gelecekteki sağlık kadrolarını yetiştirmeyi de hedeflediklerini belirten Çokay, 2024'te Somali tarihinde ilk kez açık kalp ameliyatlarının başarıyla gerçekleştirildiğini anımsattı.

Açık kalp ameliyatlarına 13 Haziran 2026 itibarıyla yeniden başladıklarını aktaran Çokay, böylece Somalili hastaların ileri düzey sağlık hizmetlerini kendi ülkelerinde erişebildiğini ifade etti.

Çokay, hastanenin teknolojik altyapısını ve insan kaynağını sürekli geliştirdiğini belirterek ek hizmet binasında bulunan 43 diyaliz cihazıyla yüzlerce hastanın hayatına dokunduklarını söyledi.

Yakın zamanda açılması planlanan kemoterapi ünitesinin Somali'de bir ilk olacağını kaydeden Çokay, şunları kaydetti:

"Böylece kanser hastalarımızın yurt dışına gitmek zorunda kalmadan kendi ülkelerinde modern tedavi hizmetlerine ulaşmalarını sağlayacağız. Bizim hedefimiz sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil Somali'nin sağlık alanındaki geleceğini şekillendirmek. Türkiye ve Somali arasındaki güçlü dostluğun en somut örneklerinden biri olan hastanemiz bundan sonra da Somali halkına umut olmaya şifa dağıtmaya devam edecek."

