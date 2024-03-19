Dolar
32.34
Euro
35.16
Altın
2,150.61
ETH/USDT
3,265.80
BTC/USDT
63,175.00
BIST 100
8,896.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’da “İskenderun Ziraat Park Açılış Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

SOLOTÜRK'ün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümündeki gösteri uçuşunun görüntüleri paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SOLOTÜRK'ün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı.

Serdar Açıl  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
SOLOTÜRK'ün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümündeki gösteri uçuşunun görüntüleri paylaşıldı

Ankara

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK ekibi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende gösteri uçuşu yaptı.

Uçuşa ait kokpit görüntülerin paylaşıldığı MSB'nin sosyal medya hesabında, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu Yıl Dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törenlerde, Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK ekibi de gösteri uçuşu yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: (Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar) Futbolcularla ilgili soruşturma söz konusu değil
AFAD Başkanı Memiş: 390 bin hak sahibimizi konut sahibi yapana kadar operasyonumuz devam edece
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yarın seferler başlıyor
Bakan Özhaseki: Hatayda bugün 3 bin 600 civarında konutumuzu dağıtacağız
Bakan Göktaş: Kadınların ekonomik hayata aktif katılımı son derece önemli

Benzer haberler

SOLOTÜRK'ün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümündeki gösteri uçuşunun görüntüleri paylaşıldı

SOLOTÜRK'ün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümündeki gösteri uçuşunun görüntüleri paylaşıldı

SOLOTÜRK, Isparta semalarında gösteri uçuşu yaptı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet