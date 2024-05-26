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SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Rauf Maltaş  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu

Şanlıurfa

SOLOTÜRK ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen festival kapsamında Şanlıurfa'ya geldi.

Eyyübiye Millet Bahçesi çevresinde gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK'ü, çok sayıda kişi izledi.

Akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, alkışlarla ekibe destek verdi.

SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ile bazı protokol üyeleri de gösteriyi izledi.

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