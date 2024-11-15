SOLOTÜRK, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü etkinliklerinde gösteri uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla Girne kenti semalarında gösteri uçuşu yaptı.
Girne
Binlerce KKTC vatandaşı, SOLOTÜRK'ün F16 ile yaptığı gösteriyi izleyebilmek için Girne'deki kordon boyuna akın etti.
Trafiğin neredeyse durduğu kentte, SOLOTÜRK pilotunun gökyüzünde yaptığı manevralar vatandaşlardan alkış aldı.
Onlarca tekne sahibi de gösteriyi daha iyi izleyebilmek için denize açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.