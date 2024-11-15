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SOLOTÜRK, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü etkinliklerinde gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla Girne kenti semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Mehmet Kemal Firik  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
SOLOTÜRK, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü etkinliklerinde gösteri uçuşu yaptı

Girne

Binlerce KKTC vatandaşı, SOLOTÜRK'ün F16 ile yaptığı gösteriyi izleyebilmek için Girne'deki kordon boyuna akın etti.

Trafiğin neredeyse durduğu kentte, SOLOTÜRK pilotunun gökyüzünde yaptığı manevralar vatandaşlardan alkış aldı.

Onlarca tekne sahibi de gösteriyi daha iyi izleyebilmek için denize açıldı.

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SOLOTÜRK, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü etkinliklerinde gösteri uçuşu yaptı
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