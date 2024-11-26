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SOLOTÜRK, Gelibolu'nun kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
SOLOTÜRK, Gelibolu'nun kurtuluş yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

Çanakkale

Çanakkale semalarında SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı tarafından yapılan gösteride, uçuş emniyet subayı olarak SOLOTÜRK gösteri pilotu Binbaşı Yasin Dikkule ile Binbaşı Erhan Aydemir görev aldı.

Sunumunu SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Alper Şen'in icra ettiği, müzikte SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Muhammet Bölükbaşı'nın yer aldığı etkinliği ellerinde Türk bayrakları ile ilgi ve heyecanla izleyen Gelibolulular, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

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