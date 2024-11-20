Dolar
34.46
Euro
36.39
Altın
2,636.96
ETH/USDT
3,151.40
BTC/USDT
94,488.00
BIST 100
9,213.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

SOLOTÜRK, 26 Kasım'da Gelibolu semalarında gösteri uçuşu yapacak

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla 26 Kasım'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
SOLOTÜRK, 26 Kasım'da Gelibolu semalarında gösteri uçuşu yapacak

Çanakkale

Çanakkale Valiliğinden yapılan duyuruda, Gelibolu'nun kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu yapacağı belirtildi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011 yılında aslına uygun yaptırılan TCG Nusret Gemisi'nin 10.00-17.00 saatlerinde ziyarete açılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den "Ağır ve Hafif Silah Atış" eğitimleri paylaşımı
SOLOTÜRK, 26 Kasım'da Gelibolu semalarında gösteri uçuşu yapacak
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
Sağlık Bakanlığı, 10 ayda özel sağlık tesislerine yönelik 55 bine yakın denetim gerçekleştirdi
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi

Benzer haberler

SOLOTÜRK, 26 Kasım'da Gelibolu semalarında gösteri uçuşu yapacak

SOLOTÜRK, 26 Kasım'da Gelibolu semalarında gösteri uçuşu yapacak

MSB'den KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümüne ilişkin SOLOTÜRK paylaşımı

SOLOTÜRK, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü etkinliklerinde gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK'ün Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'a yaptığı gösteri uçuşunun kokpit görüntüleri paylaşıldı

SOLOTÜRK'ün Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'a yaptığı gösteri uçuşunun kokpit görüntüleri paylaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet