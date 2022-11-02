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Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç'in cenazesi Samsun'a getirildi

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç’in cenazesi Samsun’a getirildi.

Recep Bilek   | 02.11.2022
Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç'in cenazesi Samsun'a getirildi

Samsun

Genç'in (80) cenazesinin bulunduğu Türk Hava Yolları’na ait TK2818 sefer sayılı tarifeli uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı’na indi. Genç'in yakınları da aynı uçakla kente geldi.

Uçaktan alınarak cenaze aracına konulan Mevlüde Genç'in naaşı, defnedilmek üzere memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyüne götürüldü.

Mevlüde Genç, yaşadığı Almanya'da fenalaşarak acil servise kaldırılmış, burada yaşamını yitirmişti.

Genç için 1 Kasım'da ırkçılar tarafından kundaklanan evinin önünde cenaze töreni düzenlenmişti.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

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