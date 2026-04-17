Slovenya Cumhurbaşkanı Musar, "AB'deki bazı meslektaşlarım benimle aynı fikirde olmasa da Gazze'de bir soykırım olduğunu söyleyeceğim. Bunu görüyorum, soykırımın tanımını biliyorum." dedi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Musar: Bazı meslektaşlarım aynı fikirde olmasa da Gazze'de bir soykırım olduğunu söyleyeceğim Slovenya Cumhurbaşkanı Musar, "AB'deki bazı meslektaşlarım benimle aynı fikirde olmasa da Gazze'de bir soykırım olduğunu söyleyeceğim. Bunu görüyorum, soykırımın tanımını biliyorum." dedi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında düzenlenen programda konuştu.

Avrupa'nın son birkaç yıldır birlik ve beraberlikten uzak olduğunu aktaran Musar, bunun da Avrupa Birliği'nin (AB) uluslararası siyasete ilişkin tutumları açısından bir sorun teşkil ettiğini söyledi.

AB’nin, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda yüzde 90 oranında birlik içinde olduğunu, ancak İsrail ile Filistin konusunda büyük görüş ayrılıklarının ortaya çıktığını belirten Musar, şöyle devam etti:

"İran konusunda ise üye devletlerin tek bir sesle konuşması son derece zor. Eğer bu şekilde devam edersek, artık siyasi bir süper güç olamayacağız. AB'nin ciddi şekilde karşı karşıya olduğu sorun budur. İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor. Bu nedenle benim açımdan gerçekten çok ama çok önemli olan şey, uluslararası hukukun önemini tartışacak daha bilge siyasetçilere, devlet adamlarına ve devlet kadınlarına ihtiyacımız olduğudur."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "veto" yetkisine sahip ülkelerin ellerinde "kan" olduğunu dile getiren Musar, çok taraflılığı savunduğunu belirtti.

BMGK'deki "veto" yetkisini tartışmaları gerektiğini kaydeden Musar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu gezegende, devlet adamları ve devlet kadınları arasında, veto yetkisinin kaldırılması gerektiğini söyleyen tek kişi ben değilim. Bu, Birleşmiş Milletler'in barış ve güvenliği için bir engeldir. BM'nin korumak zorunda olduğu tüm gezegen için bir engeldir. Beş daimi ülkemiz var. Biz onlara bu gezegendeki güvenlik ve barışı koruma görevini verdik. Peki görevlerini yapıyorlar mı? Buna benim cevap vermeme gerek yok."

"Gazze'de bir soykırım olduğunu söyleyeceğim"

Dünyada devam eden birçok çatışma olduğuna dikkati çeken Musar, her savaşta insani bir kriz yaşandığını söyledi.

Dünyanın insan hayatına saygı gösterilmediği bir dönemden geçtiğini dile getiren Musar, "AB'deki bazı meslektaşlarım benimle aynı fikirde olmasa da Gazze'de bir soykırım olduğunu söyleyeceğim. Bunu görüyorum, soykırımın tanımını biliyorum. Bu yüzden bunu sürekli tekrarlıyorum." dedi.

Slovenya'da İsrail yanlısı protestolar olmadığını kaydeden Musar, ülkesinin Filistin konusunda yaptıklarını doğru bulduğunu söyledi.

Musar, 1992-1995'teki Bosna Savaşı sırasında 70 binden fazla Bosna Herseklinin mülteci olarak Slovenya'ya geldiğini belirterek, "2,1 milyon nüfuslu bir ülke için bu oldukça büyük bir rakam. Savaşın ve soykırımın dehşetini çok yakından izledik. Benzer acılar çeken halklara bu kadar destek vermemizin arkasında sanırım bu neden var." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Musar, uluslararası toplumda liderlerin sorumluluğuna dikkati çekerek, dünyada 8 milyar insan adına karar alan yaklaşık 400 siyasi lider bulunduğunu, buna rağmen hukukun giderek aşındığını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Avrupa'nın diplomasi konusunda hata yaptığını aktaran Musar, "AB'nin yaptığı en büyük hatalardan biri Rusya ile diyaloğu kesmekti. Saldırganın kim olduğunu biliyoruz ve Ukrayna'yı destekliyoruz ancak diplomasi, karşı tarafla konuşmayı da gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.