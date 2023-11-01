Slovenya Büyükelçisi Rencelj, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj'i kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Rencelj, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Kabulde, Büyükelçi Rencelj, dört çocuğu ve eşiyle bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.
Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.