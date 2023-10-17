Siyasilerden İsrail’in Gazze’de hastaneyi bombalamasına tepkiler
Ankara
TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
- İsrail, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneği
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail’in sivilleri hedef alan saldırılarını en şiddetli şekilde kınıyoruz
- İletişim Başkanı Altun: Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir
TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerin imzasıyla İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef almasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlandı.
TBMM olarak bütün parti gruplarının imzasıyla yayımlanan bildiri doğrultusunda, Filistin ve İsrail'deki gelişmelerin yakından takip edildiğinin vurgulandığı bildiride, şu ifadelere yer verildi:
"Gazze de Al Ahli ve Al Mamedani Hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.
İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını arttırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak, bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşlarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının, insanlık için büyük bir trajedi olduğunu belirterek, "Ateşe benzin döken açıklamalar yapanların ve İsrail'i koşulsuz destekleyenlerin bu yaşananlar sonrasında konumlarını gözden geçirmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Yılmaz, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Hastanede görevini yapan ve tedavi gören sivil insanları bombalamanın bir savaş ve insanlık suçu olduğunu vurgulayan Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bugün, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi vurması sonucu yitirilen yüzlerce can, insanlık için büyük bir trajedidir. Ateşe benzin döken açıklamalar yapanların ve İsrail'i koşulsuz destekleyenlerin bu yaşananlar sonrasında konumlarını gözden geçirmelerini bekliyoruz.
Masum insanların daha fazla kanının dökülmemesi için çaba sarf etmek insanlık adına hepimizin ortak görevidir. Başta BM ve bölge liderleri olmak üzere tüm dünya, bu vahşetin son bulması, gerilimin düşürülmesi ve kalıcı bir çözüm yolu bulmak için harekete geçmek zorundadır."
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum." ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail’in hastane bombalayarak çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivil insanları katletmesini şiddetle lanetliyorum. Savaş suçu işleyen ve soykırım yapan İsrail’in bu saldırganlığı karşısında bütün dünya sesini yükseltmeli, BM ve uluslararası kuruluşlar bu vahşete 'dur' demelidir. Bu vahşeti yapanlar insanlığın ve tarihin şahitliğinde en ağır cezayı almalıdır."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de tarif edilemez bir katliam ve resmen soykırım yaşandığını belirtti.
Bir hastaneyi vurmanın, dünyanın hiçbir yerinde akıl, vicdan ve insaniyetle bağdaşmayacağını ifade eden Göktaş, "Uluslararası hukuk kurallarını bütün dünyanın gözleri önünde ihlal eden İsrail açıkça savaş suçu işlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin katledilmesine sessiz kalanların, Filistinli kadın, çocuk ve yaşlıların yaşama hakkına dair konuşmayanların, bu insanlık suçunun yalnızca seyircisi değil aynı zamanda ortağı olduğunu belirten Göktaş, "Filistin'e yönelik bu insanlık dışı saldırı ve kuşatma bir an evvel sona ermelidir. Türkiye, çatışmaların bir an önce durması ve gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ortaya çıkan tablonun, tam anlamıyla bir insanlık trajedisi olduğunu belirtti.
Bakan Işıkhan, "Masum sivillerle dolu hastaneyi vurmaktan daha alçak hangi eylem vardır? İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılara, dünya artık sessiz kalamaz. Uluslararası kamuoyu bu saldırılara en ağır tepkiyi göstermeli ve harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İsrail'in, Gazze'de çocuk, kadın, hasta demeden okulları, hastaneleri ve sivil tüm alanları vurması ne uluslararası hukukla ne vicdanla ne de insaniyetle bağdaşır. İsrail'in sivillere yönelik vicdanları kanatan, insanlık dışı ve hukuk tanımaz saldırılarını şiddetle kınıyoruz."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar paylaşımında "İsrail'in aralıksız şekilde sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Gazze'de hastaneyi hedef alarak yüzlerce kişiyi katletmesi hiç şüphesiz insanlık suçudur. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin paylaşımında, İsrail devletinin hunharca saldırısını kınadığını belirterek, "Masum sivillerin sığındığı ve tedavi gördüğü bir hastaneyi bombalamak açık bir savaş suçudur." ifadesini kullandı
Milli Eğitim Bakanı Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Savaşta dahi dokunulmazlığı bulunan hastane gibi bir sağlık kurumuna bile saldıracak kadar gözü dönmüş caniliğin bir örneğine daha tanıklık etmek, vicdanlarımızı derinden yaralamıştır. Göz göre göre yapılan bu saldırıyı engellemeyen, barışı ve insan haklarını korumak iddiasındaki uluslararası mekanizmalar iflas etmiştir. Dünya kamuoyunu, masum Filistin halkına yönelik katliama dönüşen İsrail saldırıları karşısında sessiz kalmamaya davet ediyorum. Bu barbarlığı nefretle kınıyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum."
Milli Savunma Bakanı Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Gazze'ye yönelik acımasızca saldırılarını sürdüren İsrail'in tüm dünyanın tepkisine rağmen el-Ehli Baptist Hastanesini vurarak masum sivilleri katletmesi insanlığın bittiği nokta olmuştur. İsrail yönetimi sivil, kadın ve çocuklara yönelik saldırılara derhal son vermelidir."
Sağlık Bakanı Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail, Gazze'de bir hastaneye, tüm insanlık değerlerini çiğneyen bir hava saldırısında bulundu. Gazze Sağlık Bakanlığı kaynaklı bilgilere göre 500 can kaybı var. Yeni bilgilere göre sayı artıyor. Bu saldırı, 21. yüzyılda uygarlığın geldiği nokta açısından utanç vericidir. Görevi insanları yaşatmak olan sağlık çalışanlarını öldürmek insanlığa, vicdana savaş açmaktır. Bir hastaneye, hastalara, kadınlara, çocuklara, yaşlılara saldırıda bulunulmasının gerekçesi olamaz. Gazze insanlığı, hepimizi göreve çağırıyor."
Koca'nın paylaşımında saldırıya uğrayan hastaneden görüntüler de yer aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, insanlığın derhal ayağa kalkması gerektiğini kaydederek, "İsrail, içinde masum sivillerin, yaralıların, hastaların, doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların olduğu bir hastaneyi bombalayarak, yine bir savaş ve insanlık suçu işledi. Tüm dünya bir araya gelerek derhal Gazze'de yaşanan vahşeti, katliamı durdurmalı." ifadesini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, paylaşımında, "Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar... Tarih size bu zulmü reva görenleri asla unutmayacak! Sivil Gazze halkının yaşam hakkına kast edecek kadar gözü dönüp hastane bombalayacak kadar zalimleşenlerin daima karşısındayız." değerlendirmesinde bulundu.
Ticaret Bakanı Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat paylaşımında, masum sivilleri, hastaneleri, okulları hedef alan insanlık dışı saldırıların hiçbir aklın ürünü olamayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Hiçbir toplum nezdinde masum insanların, çocukların, yaşlıların katledilmesi karşılık bulmaz, bulmamalıdır. Bu insanlık dışı eylemlerin politik duruşlardan, uluslararası hukuk ve ilişkilerden ayrı tutularak ciddi bir şekilde yaptırımı olmalıdır. Masum sivillere yönelik insanlık dışı bu bombalama eylemlerine karşı devletlerin, milletlerin birlik olup İsrail'i durdurmalarını ve Gazze halkını koruma altına almalarını istiyoruz."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, paylaşımında, hayatta kalmak için hastanede olan çocukların, kadınların, yaralıların üzerine bomba atmak İsrail'in vicdani duygulardan ne derece yoksun ve gözü dönmüş olduğunun göstergesi olduğunu ifade ederek, dünyanın bütün toplumlarının Gazze'de yaşanan bu insanlık dışı vahşete kayıtsız kalmamasını ve seslerini yükseltmesi gerektiğini belirtti.
TBMM Başkanvekili Bozdağ
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İsrail'in Gazze'deki zulümlerini, katliamlarını, soykırım niteliğindeki fiillerini ve son olarak bir hastaneye yönelik saldırısını nefretle kınıyorum. İsrail'in yaptıkları hem bir insanlık suçudur hem de bir savaş suçudur. İnsanlık suçlarını ve savaş suçlarını işleyen İsrailliler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalıdır. İsrail'in suçlarına ve zulümlerine göz yumanlar, İsrail'in suçlarına ve zulümlerine ortaktır. İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli masumlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in terörle mücadele edeceği beyanıyla başlattığı savaşın artık bir savaş olmaktan çıktığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun terörü haline geldiğini belirtti.
Bir devletin savaş stratejisinde hastane bombalamanın olmadığını vurgulayan Akşener, "Bu ancak ve ancak bir terör stratejisidir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu bir an önce en temel insan haklarına sahip çıkmaya ve Netanyahu terörünü durdurmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.