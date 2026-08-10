Siyasetçilerden cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ağustos 2014'ün, Türk demokrasi tarihinde halk iradesinin gücünü ortaya koyan unutulmaz bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“10 Ağustos 2014... Türkiye, Cumhurbaşkanını ilk kez doğrudan milletin oylarıyla seçti. Milli iradenin sandıkta tecelli ettiği bu tarihi günde, Sayın Recep Tayyip Erdoğan doğrudan aziz milletimizin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. 10 Ağustos, Türk demokrasi tarihinde halk iradesinin gücünü ortaya koyan unutulmaz bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıçtır. Milletimizin iradesi en güçlü teminatımız olmaya devam edecektir.”

Adalet Bakanı Akın Gürlek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"10 Ağustos 2014, Cumhuriyet tarihimizde cumhurbaşkanının ilk kez doğrudan milletimizin oylarıyla seçildiği tarihi bir dönüm noktası olmuş, Türk demokrasisinde yeni bir dönem başlamıştır. Milletimizin iradesinin doğrudan cumhurbaşkanlığı makamına yansıması, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' ilkesinin en güçlü tezahürlerinden biri olmuştur. Milletimizin ortaya koyduğu güçlü irade, Türkiye'nin kendi geleceğine yine milletin karar vereceğini bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha adil, daha güçlü, daha müreffeh ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "10 Ağustos 2014, milletin iradesiyle yazılan bir tarih, millete adanmış bir ömür... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aynı aşkla, aynı kararlılıkla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Ağustos 2014'te milletin cumhurbaşkanını ilk kez doğrudan kendi oylarıyla seçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siyasi tarihimizde halk tarafından doğrudan seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanımızın bu şekilde doğrudan millet iradesiyle seçilmesi Türkiye'deki pek çok tartışmayı sona erdirdi. Vesayetin sona ermesi ve siyasi iradenin kurumsallaşması için 10 Ağustos çok önemli bir imzadır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 12 yıl önce bugün, milletin cumhurbaşkanını doğrudan seçerek Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda tarihi bir eşiği daha geride bıraktığını belirtti.

Sandıktan çıkan iradenin, Türkiye'nin geleceğine dair sözün sahibinin millet olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ederek, o zamandan bu yana Türkiye'nin, kendi kararlarını alabilen, hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşma iradesini ortaya koyan güçlü bir Türkiye istikametinde ilerlediğini vurguladı.

Yayman, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen bu 12 yıl, Türkiye'nin özgüvenini yeniden kazandığı büyük projelerin, güçlü atılımların ve tarihi dönüşümlerin hayata geçirildiği bir dönem oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yalnızca geçmişte elde edilen kazanımların konuşulmadığının, geleceğin küresel güç Türkiye'sinin inşa edildiğinin altını çizen Yayman, Türkiye Yüzyılı'nın, milletin asırlık birikimini çağın imkanlarıyla buluşturduğu daha güçlü, daha müreffeh ve daha itibarlı bir Türkiye idealinin adı olduğunu ifade etti.

Yayman, şunları kaydetti:

"Bugün aynı zamanda, milletimizin huzuru ve kardeşliği açısından tarihi bir dönemece işaret ediyoruz, Terörsüz Türkiye. Terörün gölgesinden uzak, kardeşliğin güçlendiği, enerjisini çatışmalara değil, kalkınmaya harcayan bir Türkiye, Türkiye Yüzyılı hedefimizin en güçlü teminatlarından biri olacaktır. 12 yıl önce milletimizin açtığı yol, bugün çok daha büyük hedeflere uzanıyor. İnanıyoruz ki Türkiye, birlik ve beraberlik içerisinde önündeki bütün engelleri aşacak, bölgesinde güçlü, dünyada sözü ve ağırlığı olan bir ülke olarak Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte gerçeğe dönüştürecektir. Bu büyük yürüyüşte milletimizin iradesine, ülkemizin gücüne ve Türkiye'nin yarınlarına olan inancımız tamdır. 12. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu tarihi yürüyüşe güç veren aziz milletimize şükranlarımla."

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda 10 Ağustos 2014'ün, millet iradesinin devletin zirvesine doğrudan mühür vurduğu tarihi bir demokrasi günü olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, şunları kaydetti:

"Milletimiz, cumhurbaşkanını ilk kez doğrudan kendi oylarıyla seçmiş, sandığın gücünü ve milli iradenin tartışılmaz üstünlüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin güçlü teveccühüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak yeni bir dönemin kapısını açmıştır. 12 yıl önce bugün verilen o karar, siyasetin meşruiyetinin de devlet yönetiminin istikametinin de yegane kaynağının millet olduğunu tarihe kaydetmiştir."