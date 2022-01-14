Dolar
13.54
Euro
15.50
Altın
1,825.80
ETH/USDT
3,215.50
BTC/USDT
42,248.00
BIST 100
2,056.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erzurum’da "İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince" konferansında konuşuyor.
logo
Gündem

Sivas'ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı

Halife Yalçınkaya   | 14.01.2022
Sivas'ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı

Sivas

Sivas'ta zimmetine yaklaşık 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan bankanın şube müdürü tutuklandı.

Bir bankanın 2 şubesinde müdürlük yapan B.T. (47), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentteki bir bankanın müşterileri, hesaplarından bilgileri olmadan para çekilmesi üzerine bankaya başvurmuş, durumun tespit edilmesi üzerine müfettiş görevlendirilmişti.

İlk etapta 8 müşterinin hesabından yaklaşık 2,5 milyon dolar çektiği tespit edilen şube müdürü B.T, polis ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan Kovid-19 tedavisinde Amerikan ilaç firması Merck'in ilacını kullanacak
Kovid-19, gebeliğin son döneminde bebekler için 4 kat daha ölümcül
Almanya’da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Spor ve vitaminlere güvenen Kovid-19 hastasının 'aşı' pişmanlığı
DSÖ, Kovid-19 tedavisinde 2 eklem iltihabı ilacının kullanımını tavsiye etti

Benzer haberler

Sivas'ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı

Sivas'ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı

Sivasspor ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Bursa'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Yardım ve bağış yaparak uzlaşıp ceza almaktan kurtuldular

Yardım ve bağış yaparak uzlaşıp ceza almaktan kurtuldular
Yurdun kuzeydoğu bölgeleri ve Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Yurdun kuzeydoğu bölgeleri ve Sivas için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kovid-19'u atlattıktan 10 gün sonra bebeğine kavuşan anneden gebelere aşı çağrısı

Kovid-19'u atlattıktan 10 gün sonra bebeğine kavuşan anneden gebelere aşı çağrısı