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Sivas'ta yuvasından düşen leylek yavrusunu itfaiye kurtardı

Sivas'ta yuvasından düşen yaralı leylek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Serhat Zafer  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Sivas'ta yuvasından düşen leylek yavrusunu itfaiye kurtardı

Sivas

Abdulvahabigazi Mahallesi Abdulvahabigazi Caddesi'nde leylek yuvasından bir yavrunun düştüğünü fark edenler itfaiyeye haber verdi.

Ekipler, caddede yakaladıkları leylek yavrusunu bir süre itfaiye aracında taşıyarak yuvanın bulunduğu alana götürdü.

İtfaiye aracının sepetine binen görevli, leyleği beton elektrik direği üzerinde iki yavrunun daha bulunduğu yuvaya koydu.

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