Sivas'ta yuvasından düşen leylek yavrusunu itfaiye kurtardı
Sivas'ta yuvasından düşen yaralı leylek yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sivas
Abdulvahabigazi Mahallesi Abdulvahabigazi Caddesi'nde leylek yuvasından bir yavrunun düştüğünü fark edenler itfaiyeye haber verdi.
Sivas itfaiyesi, yuvasından yola düşen yavru leyleği kurtararak yuvasına dönmesini sağladı pic.twitter.com/yUR63xzMZX— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 3, 2023
Ekipler, caddede yakaladıkları leylek yavrusunu bir süre itfaiye aracında taşıyarak yuvanın bulunduğu alana götürdü.
İtfaiye aracının sepetine binen görevli, leyleği beton elektrik direği üzerinde iki yavrunun daha bulunduğu yuvaya koydu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.