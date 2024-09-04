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Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralananların sayısının 24 olduğu belirlendi.

Serhat Zafer, Lokman Sevindik  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı

Sivas

C.K. (65) yönetimindeki 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsünün, dün Sivas-Erzincan kara yolu Çukuryurt mevkisinde devrilmesi sonucu yaralanan kişi sayısı 24'e yükseldi.

İmranlı İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sivas Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada ise sürücünün sollama yaparken aracın kontrolünü kaybettiği ve otobüsün devrildiği belirtildi.


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