Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Sivas
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Sivas Hedef Turizm'e ait 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü ile 42 AIJ 315 ve 34 CGG 457 tırlar, Sivas-Kayseri kara yolu Maksutlu köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.