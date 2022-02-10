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Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kemal Erdoğmuş, Serhat Zafer   | 10.02.2022
Sivas'ta yolcu otobüsü ile 2 tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı Fotoğraf: Kemal Erdoğmuş/AA

Sivas

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Sivas Hedef Turizm'e ait 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü ile 42 AIJ 315 ve 34 CGG 457 tırlar, Sivas-Kayseri kara yolu Maksutlu köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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