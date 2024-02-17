Sivas'ta tırın evin ikinci katına çarptığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, 49 gün önce bir kamyonun çarptığı evin ikinci katına bu kez bir tırın çarptığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Sivas
İ.S. yönetimindeki 27 ALL 191 plakalı tırın, 15 Şubat'ta, D-100 kara yolu Koyulhisar ilçesi Üçyol mevkisinde istinat duvarından düşerek bir evin ikinci katına çarpıp bahçeye devrildiği anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.
• Tır virajı alamayarak yol kenarındaki istinat duvarını aşarak eve çarptı ve sonrasında yangın çıktı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 17, 2024
• Tırın, evin ikinci katına çarpıp bahçeye devrildiği anlar kameraya yansıdı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, 49 gün önce bir kamyonun çarptığı evin ikinci katına bu kez bir tır… pic.twitter.com/zww6TCwmD0
Görüntüde, seyir halindeki tırın virajı alamayarak yol kenarındaki istinat duvarını aşarak eve çarpması ve sonrasında yangın çıkması yer alıyor.
Kazada yaralanan sürücü, Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Öte yandan, 30 Aralık 2023'te yaşanan başka bir kazada, M.G. yönetimindeki 58 NL 241 plakalı kamyon, aynı evin duvarına çarpmış, ağır yaralanan sürücü, Koyulhisar İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.