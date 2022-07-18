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Sivas'ta tamamen kuruyan Tecer Gölü'nün yüzeyinde tuz tabakası kaldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaz aylarında tamamen kuruyan Tecer (Kellah) Gölü, yüzeyini kaplayan tuz tabakasıyla dikkati çekiyor.

Göksel Cüneyt İğde   | 18.07.2022
Sivas'ta tamamen kuruyan Tecer Gölü'nün yüzeyinde tuz tabakası kaldı

Sivas

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yer alan, halk dilinde Kellah Gölü olarak bilinen Tecer Gölü, her yaz mevsiminde sıcaklığın etkisiyle tamamen kuruyor.

Bu yıl da 6. aydan itibaren suların çekildiği gölden geriye beyaz tuz tabakası kaldı.

Ulaş Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda çiftçi olan 58 yaşındaki Vahap Seyhan, gölün 90'lı yıllarda yavaş yavaş kurumaya başladığını belirterek, "1990'dan önce gölde müthiş bir canlılık vardı. Muazzam bir doğa harikasıydı, kuş cenneti gibi çok güzel bir yerdi burası. Angut, ördek, turna gibi yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapardı. Buradaki kamışlardan gölü göremezdik. Hatta çocukluğumuzda buraya gelir yıkanırdık." dedi.

Seyhan, 2000'li yıllarda eski canlılığına kavuşturmak için dönemin belediyesi tarafından Tecer Dağı'ndan borular vasıtasıyla göle su bağlandığına dikkati çekerek, "O da birkaç sene idare etti. 2008'den sonra o su da yetmemeye başladı. Küresel ısınmaya bağlı mevsim değişikliklerinden dolayı gölümüz en son bu hale geldi. Kış mevsiminde yarım metre kadar su oluyor, 6. aydan sonra da tamamen kuruyor ve yüzeyinde sadece tuz tabakası kalıyor." diye konuştu.

Gölün tuzlu yapısından dolayı içme suyu ve tarım, hayvancılıkta kullanılmadığını vurgulayan Seyhan, çok eski zamanlarda ilçe halkının günlük tuz ihtiyacını gölden karşıladığını sözlerine ekledi.

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