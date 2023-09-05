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Sivas'ta sürücüsünün iterek park etmeye çalışırken "şahlanan" motosiklet güçlükle durduruldu

Sivas'ta park edilirken kontrolden çıkan bir motosikletin durulmaya çalışılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Serhat Zafer  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Sivas'ta sürücüsünün iterek park etmeye çalışırken "şahlanan" motosiklet güçlükle durduruldu

Sivas

Pulur Mahallesi Ahir Emir Caddesi'nde kadın sürücü, üzerinden indiği motosikleti iterek park etmeye çalıştığı sırada yanlışlıkla gaza bastı.

Bu sırada motosikletin ön tekeri havaya kalktı. Çevredekilerin durdurmaya çalıştığı motosiklet, bir süre kendi ekseninde döndü.

Motosikletin kontrolden çıkması ve durdurulma çabası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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