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Sivas'ta şarampole inen yolcu otobüsünde 8 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Lokman Sevindik, Serhat Zafer  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Sivas'ta şarampole inen yolcu otobüsünde 8 kişi yaralandı Fotoğraf: Lokman Sevindik/AA

Sivas

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 AFB 095 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole indi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan 8 kişi, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüste 31 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

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