Dolar
14.82
Euro
16.31
Altın
1,928.11
ETH/USDT
3,022.10
BTC/USDT
42,951.00
BIST 100
2,170.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Su Günü dolayısıyla toplu açılış töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Sivas'ta sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk taburcu edildi

Sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Ulubaran Kalemköy, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Serhat Zafer   | 22.03.2022
Sivas'ta sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk taburcu edildi Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, 12 Mart'ta sahipsiz köpeğin havlamasından korkarak yola fırlayan ve bu sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Ulubaran Kalemköy'ün Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Kalemköy'ün ameliyatını gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Sefa Aktı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğun ameliyatlarının başarılı geçtiğini söyledi.

Kırıkları ameliyatla onardıklarını belirten Aktı, "Çocuğumuzun 2-3 ay içerisinde yürümesini bekliyoruz. Ameliyatlar başarılı geçti ve bir sakatlık kalmamasını bekliyoruz." dedi.

Aktı, Kalemköy'de kalıcı bir hasar olacağını düşünmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Leğen kemiğindeki kırıklar ayrık kırıklar değildi, onlar yatarak iyileşecek. Çocuklarda genelde hızlı iyileşme oluyor. Bacak kemiğindeki kırıklar ayrıktı, onları da açık ameliyatla yerine getirmiştik. Plak yöntemiyle tespit ettik, kırıkları anatomik olarak yerine geldi. İleride bir sakatlık kalacağını düşünmüyoruz. 1-2 ay yatması gerekecek, biraz okulundan uzak kalacak. Daha sonra yavaş yavaş ayağa kaldıracağız ve yürüteceğiz. İyi bir rehabilitasyonla eski sağlığına kavuşacağını düşünüyoruz."

Olay

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, 12 Mart'ta kendisine havlayan sahipsiz köpekten kaçan Celal Bayar Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ulubaran Kalemköy'e, İ.Y'nin kullandığı otomobil çarpmış, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Kalemköy'ün, havlayarak üzerine gelen köpekten korkarak yola doğru kaçması ve otomobilin çarpması yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 vakaları tüm illerde azaldı
İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak
Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti
Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor

Benzer haberler

Sivas'ta sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk taburcu edildi

Sivas'ta sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk taburcu edildi

Kullanılmayan malzemeler miniklerin elinde oyuncağa dönüşüyor

Down sendromlu İsmail her işin üstesinden geliyor

Aşık Veysel vefatının 49. yılında Sivas'ta mezarı başında anıldı

Aşık Veysel vefatının 49. yılında Sivas'ta mezarı başında anıldı
Sivas-Malatya kara yolu kar nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı

Sivas-Malatya kara yolu kar nedeniyle tır ve çekici trafiğine kapatıldı
Aşık Veysel'in vefatının üzerinden 49 yıl geçti

Aşık Veysel'in vefatının üzerinden 49 yıl geçti