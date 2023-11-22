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Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan çocuk 4 ameliyat geçirdi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, sahipsiz köpeğin saldırısında başından ve yüzünden yaralandı.

Serhat Zafer  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan çocuk 4 ameliyat geçirdi Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyünde Muhammet ve Ayet Akbulut çiftinin 4 çocuğundan 6 yaşındaki Emir Ensar, 9 Kasım'da sokakta etli ekmek yerken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin sesini duyarak dışarı çıkan aile, hayvanı uzaklaştırdı.

Saldırıda yaralanan Emir Ensar, Ulaş Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Emir Ensar'ın tedavisine SCÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nde devam ediliyor.

Baba Muhammet Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuk etli ekmek yerken köpek ısırıyor. Köyümüzde başıboş köpekler fazla, civar bölgelerden de başıboş köpek bırakanlar çok. Şikayetçiyiz. Çocuğun elinden etli ekmeği almak istemiş, çocuk da vermeyince kafasından tutmuş." dedi.

Oğlunun 4. kez ameliyat edildiğini anlatan Akbulut, hastaneye ilk geldiklerinde bilinci yerinde olmayan Emir Ensar'ın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

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