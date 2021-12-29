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Sivas'ta sahibinin bırakıp kaçtığı yasaklı ırk köpek hayvan barınağına götürüldü

Sivas'ta polisleri görünce sahibinin bırakıp kaçtığı yasaklı ırk köpek, hayvan barınağına alındı.

Serhat Zafer   | 29.12.2021
Sivas'ta sahibinin bırakıp kaçtığı yasaklı ırk köpek hayvan barınağına götürüldü

Sivas

Huzur Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi'nde yasaklı ırk köpek gezdirildiği ihbarı üzerine, bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri sevk edildi.

Bu sırada polisleri gören köpeğin sahibi, hayvanı bırakarak kaçtı.

Polisler yaptıkları araştırmada köpeğin A.G'ye ait olduğunu tespit etti.

Pitbull cinsi olduğu değerlendirilen köpek, Sivas Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.

A.G'ye, kayıt belgesiz ve ağızlıksız köpek gezdirmekten dolayı ceza yazılması için tutanak düzenlendi.

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