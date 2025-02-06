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Sivas'ta otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada 25 kişi yaralandı

Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Serhat Zafer, Kazım Perçin  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Sivas'ta otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada 25 kişi yaralandı

Sivas

Kar yağışının etkili olduğu Sivas-Erzincan kara yolunun Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde, 34 ARS 576 plakalı yolcu otobüsü, 41 ABN 013 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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