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Sivas'ta okul çevresinde pitbull dolaştıran kişiye 14 bin 982 lira ceza

Sivas'ta okul çevresinde yasaklı ırk köpek gezdirildiği ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, köpeği dolaştıran kişiye 14 bin 982 lira ceza kesti.

Halife Yalçınkaya, Ergün Haktanıyan   | 04.01.2022
Sivas'ta okul çevresinde pitbull dolaştıran kişiye 14 bin 982 lira ceza

Sivas

Sivas'ta okul çevresinde gezdirilen yasaklı ırk köpek barınağa teslim edildi.

Fatih Mahallesi'nde E.B'nin (16), Şehit Muhammet Onur Demir Lisesi çevresinde yasaklı ırk köpek gezdirdiğini görenler, İl Emniyet Müdürlüğü Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler F.B'ye 14 bin 982 lira ceza kesti, pitbull cinsi köpek Sivas Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.

Kayseri'de yasaklı ırk iki köpek yakalandı

Kayseri'de de Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Keykubat Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde arazide yasaklı ırk iki köpeğin olduğu ihbarı aldı.

Ekipler, Melikgazi Belediyesi görevlileriyle birlikte iki köpeği yakalayıp hayvan barınağına götürdü.

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