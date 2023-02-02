Dolar
18.82
Euro
20.53
Altın
1,938.49
ETH/USDT
1,676.10
BTC/USDT
23,839.00
BIST 100
4,662.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Samsun İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması’nda konuşuyor.
logo
Gündem

Sivas'ta kurtarma ekipleri yolu kapanan köydeki hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ilçe özel idaresi ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Halife Yalçınkaya   | 02.02.2023
Sivas'ta kurtarma ekipleri yolu kapanan köydeki hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Sivas

İlçeye bağlı Dayakpınar köyünde yaşayan 28 yaşındaki Fatma A'nın doğum sancıları tutunca yakınları sağlık ekiplerinden yardım talep etti.

Kar nedeniyle köye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekipleri, durumu Gürün Özel İdaresine bildirdi.


İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, ilk müdahalesini köyde yaptıkları Fatma A'yı ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, 9 ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Çin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim Yunanistan'ı tehdit etmemiz söz konusu değil
İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda 30 büyükşehirde yatırım plan ve hedefler görüşüldü
Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Benzer haberler

Sivas'ta kurtarma ekipleri yolu kapanan köydeki hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Sivas'ta kurtarma ekipleri yolu kapanan köydeki hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Diyarbakır'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, belediye ekiplerince açıldı

Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı

Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan kadın ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan kadın ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı
Van'da besiciler kar örtüsü üzerinde hayvanlarını besliyor

Van'da besiciler kar örtüsü üzerinde hayvanlarını besliyor
Deutsche Bank'tan 2007'den bu yana en yüksek net kar

Deutsche Bank'tan 2007'den bu yana en yüksek net kar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet