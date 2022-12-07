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Sivas'ta Kızılırmak'taki taşkın riskini azaltma çalışmaları sürüyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Sivas kısmında taşkın riskini önlemek amacıyla çalışma yapıyor.

Serhat Zafer   | 07.12.2022
Sivas'ta Kızılırmak'taki taşkın riskini azaltma çalışmaları sürüyor

Sivas

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi'nin doğusundan başlayan yolculuğu ile verimli topraklardan geçerek Karadeniz'e kadar uzanan Kızılırmak'ta, kar sularının nehre yoğun olarak ulaştığı dönemlerde ve aşırı yağışlı zamanlarda taşkın riski oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hafik ilçesi ile Sivas merkez arasında Kızılırmak nehri üzerinde sağ ve sol sahil olmak üzere çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çalışmaları süren toplam 46 kilometre uzunluğundaki projenin tamamlanmasıyla tarım arazilerinde oluşabilecek taşkın riskinin en aza indirileceğini aktaran Akca, şunları kaydetti:

"2 adet paletli ekskavatör ve bir dozer ile devam eden ıslah çalışmasında bugüne kadar işin 8 kilometrelik kısmı tamamlandı ve 375 bin metreküp kazı, dolgu gerçekleştirildi. Ayrıca 1,5 kilometrelik kısımda yapılan 182 bin metreküplük kazı, dolgu ve sedde imalatı ile ırmak yatağında değişiklik ve düzenleme yapılmıştır. Projenin bugüne kadar tamamlanan kısmında 2 yerleşim yeri ve 8 bin 652 dekar tarım arazisi taşkın zararlarından korunmaktadır."

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