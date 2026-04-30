Sivas'ta Kızılırmak'ın ilk suyunu tutan İmranlı Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak üzerinde yer alan ilk baraj olma özelliği taşıyan İmranlı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Bölgede etkili olan karların erimeye başlaması ve bahar yağışlarıyla barajdaki su seviyesi maksimum seviyeye yükseldi.

Toplam 1355 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak üzerinde yer alan tesis, nehrin başlangıç noktasına en yakın konumdaki ilk baraj olma özelliği taşıyor.

İnşası 1994-2002 yıllarında gerçekleştirilen barajda, su seviyesinin maksimum seviyeye yükselmesiyle dolusavak üzerinden su akmaya başladı.

Toprak gövde dolgu tipinde inşa edilen 49 metre yüksekliğe sahip baraj, yüzde 100 dolulukla yaklaşık 62,50 hektometreküp su hacmine sahip oldu.

Baraj, Zara ve Hafik ilçelerine kadar uzanan boru hattıyla bölgedeki sulu tarıma katkı sağlıyor.