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Sivas'ta kar nedeniyle 731 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı 731 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Serhat Zafer   | 10.02.2022
Sivas'ta kar nedeniyle 731 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

Bu arada, kentte gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı kar yağışının ardından beyaza büründü.

Belediye ekipleri, şehir merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle, ağır tonajlı araçların ulaşımına kapanan 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi yeniden trafiğe açıldı.

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