Sivas'ta kalp hastası köylü ekiplerin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta kardan yolu kapanan köydeki kalp hastası, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı
Sivas
Sivas ve Kayseri'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kalp hastası yaşlı kadının yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Çağlayan köyünde yaşayan kalp hastası 85 yaşındaki Hüsne Cenik rahatsızlandı.
Cenik'in yakınlarının durumu bildirmesiyle ambulansla bölgeye hareket eden 112 Acil Servis ekipleri, kar ve tipi nedeniyle köye ulaşamadı.
Bunun üzerine bölgeye çağrılan özel idare ekipleri, iş makineleriyle yolu kardan temizledi.
Ambulansla evinden alınarak hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kayseri'de otoparkın çatısı çöktü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gür Sokak'ta bulunan kapalı otoparkın girişine polikarbon malzemeden yapılan çatı, kar birikintisi nedeniyle çöktü.
Herhangi bir aracın zarar görmediği olayda otoparkta hasar meydana geldi.
Öte yandan U-18 Amatör Lig'inde bugün oynanacak müsabakalar, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.