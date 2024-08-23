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Sivas'ta halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu aile sağlığı merkezine yetiştirdi

Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu aile sağlığı merkezine ulaştırdı.

Halife Yalçınkaya  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Sivas'ta halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu aile sağlığı merkezine yetiştirdi

Sivas

Kent merkezindeki Bülbüller hattında S.Y. yönetimindeki 58 H 0171 plakalı özel halk otobüsüne binen S.T, bir süre sonra rahatsızlanarak oturduğu koltuktan düştü.

Durumu fark eden halk otobüsü şoförü S.Y. yolcuyu güzergahı üzerinde bulunan Tuzlugöl Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen S.T'ye sağlık ekipleri otobüsün içerisinde uzun süre kalp masajı yaptı.

Daha sonra ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan S.T, tedavi altına alındı.

Bu arada S.T'nin kalp krizi geçirdiği anlar ile diğer yolcuların yardıma koşması ve otobüsün içerisinde yaşanan panik, araç içi kamerasına yansıdı.

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