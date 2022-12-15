Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu
Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.
Sivas
Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağdı.
Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.