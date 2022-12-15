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Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Halife Yalçınkaya   | 15.12.2022
Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağdı.

Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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