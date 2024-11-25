Sivas ve Samsun'da mahsur kalan çobanlar ve hayvanlar kurtarıldı
Sivas ve Samsun'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlar ve hayvanlar kurtarıldı.
Samsun
Samsun'un Yakakent ilçesinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban ve 43 büyükbaş hayvanı belediye ekiplerince kurtarıldı.
Karaaba Mahallesi'ne 3 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada mahsur kalan Tahir Koca, telefonla durumu mahalle muhtarına bildirdi. Durumun, Yakakent Belediyesi ekiplerine aktarılması üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından kepçe yardımıyla kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu yaylaya ulaşarak Koca ve 43 büyükbaş hayvanı kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan Koca, Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu'ya ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
Çoban ve hayvanların kurtarılması cep telefonu ile görüntülendi.
Sivas'ta mahsur kalan 4 çoban 7 saatte kurtarıldı
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan dört çoban 7 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.
Kurt deresi mevkisinde, dört çoban ile bin koyun tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan çobanlar belediyeyi arayarak yardım istedi.
Bölgede devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle çobanlara ulaşılamadı. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte belediye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İş makineleriyle 7 saat süren çalışmanın sonunda çobanlara ve sürüye ulaşıldı.
Ekipler tarafından kurtarılan çobanlar ve sürü beldede bulunan bir çiftliğe götürüldü. Çobanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.