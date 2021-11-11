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Sivas ve Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Serhat Zafer, Muhittin Sandıkçı   | 11.11.2021
Sivas ve Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu/AA

Sivas/Rize

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nın bazı bölümleri kar yağışı ile beyaza büründü.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.

Bu arada Sivas'ta gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

Rize

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Ayder Yaylası ve 2 bin rakımın üzerindeki yaylalarda kar yağışı etkili oluyor.

Çağrankaya, Huser, Samistal, Pokut ve Sal yaylalarında kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken 3 bin rakımın üzerindeki bölgelerde ise 20 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı geçidinde kar kalınlığının 15 santimetreye yaklaştığını belirterek yol temizleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yaylalarda vatandaşların bulunması nedeniyle geçidin bir süre daha açık tutulacağını ifade eden ekipler, Ovit Tüneli bölgesinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını aktardı.

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, AA muhabirine, yayla yollarını açtıklarını belirterek vatandaşları, yaylalardan dönüşleri tamamlamaları konusunda uyardı.

Yaylalarda gelecek günlerde yol çalışması yapılmayacağını ifade eden Türüt, son kez yol temizleme çalışması yaptıklarını aktardı,

Türüt, İl Özel İdare ekiplerinin yol kontrollerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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