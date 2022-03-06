Dolar
14.22
Euro
15.53
Altın
1,970.17
ETH/USDT
2,668.70
BTC/USDT
39,437.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nü tanıtmak amacıyla buz altı dalış yaptı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara ilçesinde bulunan Tödürge Gölü'nde, buz altı dalışı gerçekleştirdi.

Serhat Zafer   | 06.03.2022
Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nü tanıtmak amacıyla buz altı dalış yaptı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Ayhan, Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan gölde, serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken'in rekor denemesinin ardından buz altına daldı.

Bir süre suda kalan Ayhan'a "balık adamlar" eşlik etti.

Ayhan, yaptığı açıklamada, Sivas'ın göllerinin meşhur olduğunu söyledi.

Tödürge Gölü'nün buz altı dalışı için ideal bir yer olduğunu belirten Ayhan, "Birgül Erken de burada bir rekor denemesi yaptı ancak arzu ettiğimiz neticeyi alamadık. Gölün tanınmasında özel bir desteği oldu. Ben de bunu fırsat bilerek göle ilk dalışımı gerçekleştirdim." dedi.

Tödürge'nin doğa harikası olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"İnşallah yaz döneminde çok güzel bir peyzaj çalışmasıyla su sporları merkezi yapacağız. Burayı adeta dalış merkezi yapacağız. Sivas'ın doğal güzelliklerini tanıtmak bizim önemli görevlerimiz arasında. Buz altı dalışı gerçekleştirdik ve bu hakikaten bir nimet. Su sporu seven herkesi buraya bekliyoruz. Burada ilk dalışımı gerçekleştirdim ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Ayhan, milli sporcu Birgül Erken ile Türk bayrağını tutarak buzla kaplı göl üzerinde fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 27 bin 671 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bin 437'ye çıktı
Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan 'maske' uyarısı: Risk durumunda mutlaka kullanılmalı

Benzer haberler

Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nü tanıtmak amacıyla buz altı dalış yaptı

Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nü tanıtmak amacıyla buz altı dalış yaptı

Sivas'ta demir cevheri yüklü 7 vagon devrildi

Şehit Uzman Çavuş İsmail Ergin için Sivas'ta tören düzenlendi

Köy okulunun maskotu 'Tonton' hiçbir dersi kaçırmıyor

Köy okulunun maskotu 'Tonton' hiçbir dersi kaçırmıyor
Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor

Milli sporcu Erken, buz altı dalış antrenmanında dünya rekoruna ulaştı

Milli sporcu Erken, buz altı dalış antrenmanında dünya rekoruna ulaştı