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Sivas sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesi, dün gece sıfırın altında 26,6 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Serhat Zafer   | 23.12.2021
Sivas sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Sivas

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü İmranlı'yı, sıfırın altında 26,4 derece ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi takip etti.

Hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer köyünde sıfırın altında 23,9, Tekman ilçesinde ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyünde sıfırın altında 23,5 olarak kaydedildi.

Sivas merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülürken, diğer ilçelerde de soğuk hava etkili oldu.

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